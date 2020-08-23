Düzce'de yoldan çıkan otomobil Melen Çayı'ndaki teknenin üzerine düştü

Alınan bilgiye göre, Sakarya-Düzce Karadeniz bağlantı yolunda ilerleyen E.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Otomobilin yoldan çıkıp Melen Çayı'ndaki teknenin üzerine düştüğünü gören vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Otomobili teknenin üzerinde gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.