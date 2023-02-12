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Düzce'de variller depremzedeler için sobaya dönüşüyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından, bölgede yaşanan kış şartlarında yaşamaya çalışan depremzedeler için Düzce Belediyesi, Kullanılmış varillerden açık hava sobaları üretiyor

Giriş: 12.02.2023 - 20:39 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'de variller depremzedeler için sobaya dönüşüyor
İHA

Düzce Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremin ardından başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından üretilen lavabo ve tuvaletlerden 10 adedi afet bölgesine ulaştırıldı. Lavabo tuvalet, duş ve bebek bakım odası imalatını sürdüren Düzce Belediyesi, soba üretimine geçti.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip ile soba üretimine başlandığını kaydeden Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Barış Bayrak; “Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün talimatı ile başlattığımız lavabo, tuvalet, duş ve bebek bakım odası imalatımız sürüyor. İlk sevkiyatımızı Elbistan’a ulaştırdık. Şimdi de kullanılmış ama yıpranmamış varillerden soba imalatına başladık. Elimizdeki varilleri değerlendiriyoruz” dedi.

“YIPRANMAMIŞ VARİLLERİ GETİREBİLİRSİNİZ"

Başkan Yardımcısı Barış Bayrak, yıpranmamış variller için vatandaşlara çağrıda bulunarak; “Biz elimizde bulunan temin edebildiğimiz varilleri sobaya dönüştürüyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız ellerinde yıpranmamış varil varsa Akçakoca Karayolu Çamköy Kavşağı mevkiinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün şantiyesine getirmelerini rica ediyoruz. Bu zor günleri hep birlikte el ele aşacağız” ifadelerini kullandı.

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