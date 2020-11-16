Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

D-655 kara yolu Yığılca ışıkları mevkisi Düzce istikametinde durdurulan araçtaki şüpheli yakalandı.

Zanlının üst aramasında ve araçta 972 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.