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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 02.03.2023 - 21:48 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Orhangazi ve Çavuşlar mahallelerinde düzenlenen operasyonda zanlılar F.G, A.D ve M.O. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 15,2 gram metamfetamin, 118 gram bonzai, 9,4 gram esrar, 0,6 gram kokain, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2135 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada şüphelilerden temin gerçekleştiren 5 kişiye, uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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