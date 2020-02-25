Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen 4 şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramada 3 kilo 847 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.