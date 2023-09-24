Düzce'de traktör ile sele arasında sıkışan yaşlı adam öldü
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde traktör ile sele arasında sıkışan 79 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti
Çamlıca köyünde Ali Podur, park halindeki traktörünün arka kısmına sele yerleştirmek istedi. Podur, hidrolik kolla işlem yaptığı sırada traktör ile sele arasında sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Podur'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Podur'un cenazesi, sıkıştığı yerden çıkartılarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.