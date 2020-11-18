Düzce'de trafik kazası sonrası araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul yönünde seyreden Ümit Ö. idaresindeki 34 UF 1568 plakalı kamyon, Hacı Kadirler mevkisindeki kavşakta, kırımızı ışıkta duran Ö.B'nin kullandığı 81 ABH 005 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, sürücü mahallinde sıkışan Ümit Ö'nün kurtarılması için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sedyeyle taşınırken sağlık ekiplerinden annesini arayarak haber vermelerini isteyen yaralı Ümit Ö, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.