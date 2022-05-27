Düzce'de trafik kazası

Kaza akşam saatlerinde D-100 Karayolu Kaynaşlı Gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halende oyan Yaşar Nuh yönetimindeki 06 YN 7448 plakalı otomobil, önünde giden ve TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerine girmek istediği esnada ani fren yapan Recep Kahraman yönetimindeki 34 BYU 963 plakalı otomobile çarptı.

Kazada her iki otomobilde bulunan 6´sı çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı