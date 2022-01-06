Düzce'de trafik kazası: 1 ölü

Düzce'de Mehmet Yıldız idaresindeki 81 AAK 655 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Küçük Melen Köprüsü Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle aracın içine giren bariyer, sürücü Yıldız'ı ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve İtfaiye kaza kırım ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Yıldız, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.