Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de tarım aracı fındık arazisine devrildi: 5 yaralı

        Düzce'de tarım aracı fındık arazisine devrildi: 5 yaralı

        Düzce Akçakoca'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tarım aracı fındık arazisine devrildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 02:06 Güncelleme: 27.08.2023 - 02:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarım aracı fındık arazisine devrildi: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının fındık arazisine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sarıyayla köyü Ateşli Mahallesi'nde seyreden Soner Kınay'ın kullandığı tarım aracı, kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık arazisine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan Kınay ile araçta bulunan eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

        Ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #düzce
        #haberler
        #Akçakoca
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Yunus'tan G.Saray'a dev gelir!
        Yunus'tan G.Saray'a dev gelir!
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Küllerinden doğdu
        Küllerinden doğdu
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Trabzon'a büyük şok!
        Trabzon'a büyük şok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa