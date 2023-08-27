Düzce'de tarım aracı fındık arazisine devrildi: 5 yaralı
Düzce Akçakoca'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tarım aracı fındık arazisine devrildi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının fındık arazisine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sarıyayla köyü Ateşli Mahallesi'nde seyreden Soner Kınay'ın kullandığı tarım aracı, kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık arazisine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan Kınay ile araçta bulunan eşi ve 3 çocuğu yaralandı.
Ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.