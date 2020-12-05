Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen iki hırsızlık zanlısı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Akınlar Mahallesi'ndeki depoya giren K.U. ve Z.Y, 3 tekerlekli motosikletlerinin arkasına kalorifer peteklerini yükledi.

Bölgede denetim yapan polis ekipleri, şahısları fark ederek durdurdu.

Kalorifer peteklerini çaldıkları belirlenen şüpheliler, polisin sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatması üzerine "Bilsek çıkar mıydık?" dedi.

Polis ekipleri, zanlıları sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları, görevli memura zorluk çıkardıkları ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Karakola götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Bu arada, zanlılar, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.