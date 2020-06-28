Düzce'de silahlı kavga: 2 yaralı

AA

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki bir otelin restoran bölümünde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, tabancayla ateş ederek C.P ve R.Y'yi yaraladı.İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Daha sonra yaralılar, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüpheli E.K. yakalandı.