Düzce'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Düzce'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi başından vurarak yaralayan şüpheli yakalandı. Merkeze bağlı Çay Mahallesi 599. Sokak'ta, Semih Çiçek (21) ve İ.D. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İ.D, Semih Çiçek'i silahla başından vurdu. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

AA'nın haberine göre; yoğun bakıma alınan Çiçek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, şüpheli İ.D'yi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.