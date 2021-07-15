Düzce'de selin yaşandığı bölgelerde yaralar hızla sarılıyor

AA

Akçakoca ilçesinin Esmahanım, Dilaver, Uğurlu, Cumayeri ilçesinin Avlayan, Mısırlık, Yenitepe, Çilimli ilçesinin Arabacı, Dikmeli ve Döngeli köyleriyle çeşitli bölgelerde 6-7 Temmuz'da meydana gelen sel ve su baskınları sonucu yol, iş yerleri, tarım arazisi ve evlerde oluşan hasarı tespit çalışmaları tamamlandı.

Taşkının ardından 8 kilometre yol ve yolun altında kalan 170 bin küp dolgu, 67 kilometre stabilize yol, 25 menfez ve 27 noktada meydana gelen çökmenin ardından Düzce Valiliğinin talimatıyla İl Özel İdaresi ve Devler Su işleri makineleri, selin izlerini silmek için çalışıyor.

Bu arada, toplam 57 köyde 2 bin 364 dönüm tarım arazisi ve 8 bin 870 metrekare seranın selde hasar gördüğü tespit edildi. Öte yandan, 37 iş yeri, 118 konut ve 3 aracın zarar gördüğü, 3 binanın ağır hasarlı, 78 binanın ise az hasarlı olduğu belirlendi.

Esmahanım köyü sakinlerinden Ruhi Kap, AA muhabirine, devletin her konuda kendilerine yardım ettiğini söyledi.

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın sel bölgesindeki vatandaşlar için yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Kap, "2019'da yaşadığımız sel felaketinde köyümüz bir daha eskisi gibi olmaz diyorduk ve kaygılarımız vardı ama devletimiz bu konuda bizi yalnız bırakmadı Allah onlardan razı olsun, köyümüzü bir ilçe gibi kalkındırdılar. Maalesef geçen hafta ikinci sel felaketini yaşadık orada da hükümet yetkilileri sahip çıkıyor. Moralimizi düzelttiler Sayın Valimiz Cevdet Atay 10 gün içinde 4 defa köyümüze ziyarete geldi ve ihtiyaçlarımızı sordu, kendisine minnettarız." diye konuştu.

Çalışmalarla ilgili akıllarında soru işareti kalmadığını vurgulayan Kap, selin izlerinin silinmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.