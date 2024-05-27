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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de şampiyonluk konvoyunda kaza: 2 yaralı

        Düzce'de şampiyonluk konvoyunda kaza: 2 yaralı

        Düzce'de Galatasaray'ın şampiyonluk konvoyunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 06:48 Güncelleme: 27.05.2024 - 06:51
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        Şampiyonluk konvoyunda kaza: 2 yaralı
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        Düzce'de Galatasaray’ın şampiyonluk konvoyunda otomobil aydınlatma direğine çarparak savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza Karahacı Musa Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çamköy istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan İ.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak savruldu.

        İHA'nın haberine göre; araç sürücüsü kazanın ardından bölgeden uzaklaşırken araç içerisinde bulunan Z.K. ve B.Y. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza sebebi ile trafik tek şeritten verilirken aracın kaldırılmasının ardından kaza normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        #düzce
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        #galatasaray
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