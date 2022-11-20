Samanlıkta ve evde çıkan yangın söndürüldü

AA'nın haberine göre, Cumakırı Mahallesi'nde Abdullah C.'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 2 katlı eve sıçradı.

Düzce ve Gölyaka belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında samanlık kullanılamaz hale geldi, evde ise küçük çaplı hasar oluştu.

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