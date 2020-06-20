Düzce'de sağanak heyelan ve su baskınlarına neden oldu

Sabah saatlerinden bu yana ilçede etkisini sürdüren yağış nedeniyle Yağcılar köyü ve Yedigöller grup yolundaki derelerin taşması sonucu heyelanlar meydana geldi.

Kısmen ulaşıma kapanan yollarda İl Özel İdaresine bağlı ekipler yol açma çalışmasına devam ediyor.

Bazı evlerin bodrum katlarının su bastığı ilçe merkezinden geçen Melen Deresi'nde ise taşmalar olduğu görüldü.