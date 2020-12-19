Düzce'de polisten kaçan kişi saklandığı binanın bahçesinde yakalandı

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00'da başlamasının ardından, kent merkezinde denetim yapan polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde bir aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan Tugay A. saklandığı bir binanın bahçesinde yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maskesiz olan Tugay A'ya polis ekiplerince maske verildi.

Ekiplerce Tugay A. hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, polisin "dur" ihtarına uymadığı ve alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutanak tutuldu.

Tugay A'ya uygulanan cezanın daha sonra kendisine tebliğ edileceği bildirildi.