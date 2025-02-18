Düzce'de 'pat pat' devrildi: 1 ölü
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada aracın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Düzce'de "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen mevkisinde Furkan Keleş'in kullandığı tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, devrilen aracın altında kalan Keleş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.