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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de 'pat pat' devrildi: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Düzce'de 'pat pat' devrildi: 1 ölü

        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada aracın altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 01:19 Güncelleme: 18.02.2025 - 01:19
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        Düzce'de 'pat pat' devrildi: 1 ölü
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        Düzce'de "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

        Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen mevkisinde Furkan Keleş'in kullandığı tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, devrilen aracın altında kalan Keleş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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