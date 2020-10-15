Düzce'de "özel çocuklar" antik tiyatrodaki kazı çalışmalarına katıldı

AA

Özel çocuklar, Konuralp bölgesinde kazı çalışmalarının sürdüğü antik kentteki tiyatro alanını ziyaret etti.

Burada kazı çalışmasıyla ortaya çıkarılan alanları gezerek bilgi alan çocuklar, fırçalarla alandaki taşları temizledi.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Numan Şirin, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kusursuz Kafe personeli özel çocukları, ziyaret amacıyla kazı alanına getirdiklerini söyledi.

Şirin, "Bir kürek atalım." sloganıyla çocukların kazı alanına getirildiğini belirterek, "Kendileri bizi gerçekten sevindirdi. Onlar bizim için engelsizler. O küçücük kalpleriyle, güzel yürekleriyle Düzce tarihine katkı sağladılar. Onların gelmesi bize katkı sağlıyor. Biz onları destekliyoruz, onlar da bizi destekliyor." diye konuştu.

Kusursuz Kafe çalışanları Ramazan Aydın ve Özkan Sarıbaş da tarihi alanı çok beğendiklerini dile getirerek, herkesi bölgeyi görmeye davet etti.

Ziyarette, Konuralp Müze Müdürü İhsan Aslan da yer aldı.