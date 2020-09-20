Düzce'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Yığılca-Alaplı kara yolunda uygulama gerçekleştirildi.

Durdurulan bir otomobilde dedektör köpeklerinin de katılımıyla arama yapıldı.

Otomobilde yaklaşık 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, şüpheliler E.S. ve K.M. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.