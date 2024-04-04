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Düzce'de Cumayeri ilçesine doğru ilerleyen otomobilin Çevrik Mahallesi'nde kaldırıma çarpıp durduğunu ve sürücüsünün hareketsiz halde olduğunu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık görevlileri, sürücünün kalp krizinden yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, yaptığı araştırmada sürücünün Yılmaz Tarakçı olduğunu tespit etti. Tarakçı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.