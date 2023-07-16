Düzce'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 15 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, otomobil ile Karayolları işçilerini taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 11'i işçi, 15 kişi yaralandı
Otoyolun Ankara güzergahında seyreden Talat A. idaresindeki otomobil, Kaynaşlı gişeleri mevkisinde, Cemil K. yönetimindeki Karayolları işçilerini taşıyan kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobildeki 3 kişi ile 10 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobildeki yaralılardan birinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Güzergahtaki ulaşım ise diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.