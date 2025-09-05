Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Düzce'de orman yangını söndürüldü | Son dakika haberleri

        Düzce'de orman yangını söndürüldü

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşların işbirliğiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 05:49 Güncelleme: 05.09.2025 - 06:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de orman yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yığılca ilçesi Mengen ile Karakaş köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Yığılca Orman İşletmesine ait çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle eğimli araziye sıçradı.

        AA'nın haberine göre; ekipler gelene kadar, köylüler kendi imkanlarıyla "patpat" olarak bilinen tarım araçlarının arkasına yükledikleri ilaçlama motorları yardımıyla alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

        Ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından yangın yaklaşık 2 saat süren yoğun çabalar sonucu kontrol altına alındı. Alevlerden etkilenen bölgede soğutma yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #düzce
        #düzce orman yangını
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        ABD'de "Savaş Bakanlığı" süreci başlayacak
        ABD'de "Savaş Bakanlığı" süreci başlayacak
        Çin'den 2 stratejik silah: DF-5C ve LY-1
        Çin'den 2 stratejik silah: DF-5C ve LY-1
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        'Düğüne geldim' diyerek içeri girmiş
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        7 ilçede kongreler durduruldu
        7 ilçede kongreler durduruldu
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Trump'tan çağrı: Rusya'dan petrol almayın
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Habertürk Anasayfa