Düzce'de bir ilçede okullar tatil edildi

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışının Yığılca'da devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları göz önünde bulundurularak 23 Aralık Perşembe Yığılca ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, halk eğitim kurslarına da bir gün ara verildiği kaydedildi.