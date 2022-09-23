Öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı, 6'sı öğrenci 8 kişi yaralandı

Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Kazada araç sürücüleri ile serviste bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 6 öğrenci yaralandı.