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Düzce'de müstakil evde korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Düzce'de müstakil ev, alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Giriş: 17.04.2023 - 01:59 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'de müstakil evde korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
AA

Düzce'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Turaplar köyünde yaşayan Serdar Topal'a ait 2 katlı müstakil evden dumanlar çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre yangının evin mutfak bölümünde, ocakta yemek unutulması nedeniyle çıktığını belirleyen ekipler, evde yalnız yaşayan ve o esnada uyuyan Topal'ı dışarıya çıkarmayı başardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansına alınan Topal, olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

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