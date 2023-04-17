Düzce'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Turaplar köyünde yaşayan Serdar Topal'a ait 2 katlı müstakil evden dumanlar çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre yangının evin mutfak bölümünde, ocakta yemek unutulması nedeniyle çıktığını belirleyen ekipler, evde yalnız yaşayan ve o esnada uyuyan Topal'ı dışarıya çıkarmayı başardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansına alınan Topal, olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.