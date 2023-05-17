Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Çarpmanın etkisiyle devrilen ve sürüklenen motosikletin sürücüsü Enes Eren (23) ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Baltacı ile yaya Ali Acar yaralandı.

AA'nın haberine göre, kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Enes Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar ise ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. İki yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.