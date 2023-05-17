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Düzce'de motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Düzce Yığılca'da motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra devrildi. Feci kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü öldü, yaya ve motosikletin arkasındaki kişi ağır yaralandı

Giriş: 17.05.2023 - 04:22 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'de motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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AA

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yayaya çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Enes Eren (23) yönetimindeki motosiklet, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Güneyaltı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Acar'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen ve sürüklenen motosikletin sürücüsü Enes Eren (23) ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Baltacı ile yaya Ali Acar yaralandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

AA'nın haberine göre, kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Enes Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.

2 YARALININ DURUMU KRİTİK

Yaralılar ise ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. İki yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla ilerleyen motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Acar'a çarptığı görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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