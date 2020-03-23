Düzce'de meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi yaralandı - DÜZCE

Alınan bilgiye göre, Hecinler köyünde belediyeye ait katı atık tesisinde iş makineleriyle yürütülen çalışmada toprak kayması meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Belden aşağısı toprak altında kalan işçi Adem Özdemir'i kurtarmak için çalışma başlatıldı.Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan işçi, hastaneye kaldırıldı.

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