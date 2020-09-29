Düzce'de maskesini doğru takmayan ve zorluk çıkaran kişi polis merkezine götürüldü

Kent genelinde maske denetimi yapan polis ekipleri, İstanbul Caddesi'nde bir kişiyi, maskesini doğru takmadığı gerekçesiyle uyararak ceza yazdı.

Polise durumu anlatmaya çalışan kişi, ekiplere zorluk çıkardığı gerekçesiyle elleri kelepçelenerek ekip aracına alındı.

Şehit Osman Çatana Polis Merkezi Amirliğine götürülen kişinin ifadesinin alınacağı öğrenildi.