Düzce'de markette yılan paniği
Düzce'de markete giren yılan itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılırken, bir kadının itfaiye personeli ile kurduğu diyaloğu ise güldürdü.
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Düzce'nin Aydınpınar köyünde bulunan bir markette yılan gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.
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İhbar üzerinde bölgeye gelen ekipler, içecek dolabının altına saklanan yılanı bulunduğu yerden çıkarttı.
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Yılanı eline alan itfaiye personeli ile diyaloğa giren yaşlı kadın, "Yeğenim kaç metre bu? 2 metre var mı? Yeğenim zehirli değil mi bu? Öldürecek misin bunu? Anam bu çocuk bunu ne güzel tuttu" ifadelerini kullandı.
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İtfaiye ekipleri yılanı ormana getirerek yaşam alanına götürdü.