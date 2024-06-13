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        Haberler Gündem Güncel Düzce'de markette yılan paniği | Son dakika haberleri

        Düzce'de markette yılan paniği

        Düzce'de markete giren yılan itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılırken, bir kadının itfaiye personeli ile kurduğu diyaloğu ise güldürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 09:30 Güncelleme: 13.06.2024 - 09:41
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          Düzce'nin Aydınpınar köyünde bulunan bir markette yılan gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

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          İhbar üzerinde bölgeye gelen ekipler, içecek dolabının altına saklanan yılanı bulunduğu yerden çıkarttı.

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          Yılanı eline alan itfaiye personeli ile diyaloğa giren yaşlı kadın, "Yeğenim kaç metre bu? 2 metre var mı? Yeğenim zehirli değil mi bu? Öldürecek misin bunu? Anam bu çocuk bunu ne güzel tuttu" ifadelerini kullandı.

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          İtfaiye ekipleri yılanı ormana getirerek yaşam alanına götürdü.

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