Atık malzemelerin de değerlendirildiği çalışma kapsamında hazırlanan ürünler okullara yerleştirildi. Öğrenciler, mobilyaların kurulum ve montaj işlemlerini de kendileri yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje çerçevesinde Düzce'de kütüphanesi bulunmayan 49 okul için çalışma başlatıldı.

"PROJE, ÖĞRENCİLERİMİZİN BİLGİ ÜRETEN BİREYLER OLMALARI İÇİN ÖNEMLİ"

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özgüngör, AA muhabirine, meslek lisesi öğrencilerinin projede büyük payı olduğunu belirterek, "Bu, öğrencilerimizin okuma kültürü kazanmalarını temin etmek ve bu şekilde bilgi üreten, sorgulayan, analitik düşünen, hayata hazır hale gelen bireyler olmaları için Bakanlığımızın geliştirdiği önemli projelerden bir tanesi." diye konuştu.

Kentte 17 okulun kütüphanesinin atık malzemelerden yapıldığını aktaran Özgüngör, "32 kütüphanemiz ise Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı tarafından hazır hale getirildi. 49 kütüphanemizde kurulumu tamamlayarak projemizi tamamlamış olduk." dedi.