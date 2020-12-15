Düzce'de koronavirüsle mücadelede kent nüfusunun 8 katı maske üretildi

AA

Salgının başladığı mart ayında Kültür Merkezinde oluşturulan atölyede, belediye personeli tarafından tek kullanımlık maske üretimine başlandı.

Atölyede yapılan çalışma kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 392 bin 166 olan Düzce nüfusunun yaklaşık 8 katı olan 3 milyon maske üretilerek vatandaşlara dağıtıldı.

Aylık yaklaşık 350 bin maske üretim kapasitesi olan Düzce Belediyesi, sonraki süreçte maliyetin daha uygun olması nedeniyle dışarıdan tedarik edilecek aylık 1 milyon maskeyi vatandaşlara dağıtmayı hedefliyor.

Belediye bünyesinde oluşturulan ekipler, 56 mahalledeki evlere giderek maskeleri vatandaşlara ücretsiz teslim ediyor.

- "Ev ev maske dağıtmayı sürdüreceğiz"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AA muhabirine, salgının Türkiye'de görülmesiyle maske üretimine başladıklarını söyledi.

Özlü, maske üretimini belediye personeliyle gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Bugüne kadar kendi imkanlarımızla yaklaşık 3 milyon maske ürettik ve dağıttık. Mart ayından bugüne yaklaşık 10 aylık bir süre geçti. Artık Türkiye'de maske üretimi konusunda, otomatik makinelerle üretme konusunda ciddi bir kabiliyet gelişti. Maske üretim birim maliyetleri düştü. Biz de Türkiye'de son 10 ayda üretim kabiliyetlerinin artmasından kaynaklanan ilave yeteneklerden istifade edip daha düşük birim maliyetlerle maske üretme imkanlarından faydalanmak istedik."

Kendi imkanlarıyla aylık yaklaşık 350 bin maske üretim kapasitelerinin olduğunu dile getiren Özlü, şöyle devam etti:

"Üç kuraldan biri olan maske konusunda Düzceli hemşehrilerimize ayda 1 milyon maskeyi daha uygun şartlarla dışarıdan tedarik edip dağıtacağız. Ev ev dağıtacağız. Daha önce muhtarlıklarımıza bırakıyorduk. Belediye personelimiz ev ev gezerek vatandaşlarımıza maske dağıtmaya devam edecek. Hedefimiz ayda 1 milyon maskeyi tedarik edip Düzcelilere dağıtmak olacak. Salgın vakalarında artış oldu. Düzce'de de bu artış Türkiye ile aynı paralelde devam ediyor. Artan ihtiyacı da dikkate alarak maske konusunda aylık dağıtım miktarımızı 1 milyona çıkardık."

Özlü, ayrıca koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşlara telefon aracılığıyla ulaştıklarını da dile getirerek, "Burada bir ekip kurduk. Bu ekip test sonucu pozitif çıkan vatandaşlarımızı tek tek arıyor. İhtiyaçları olup olmadığını soruyor. İhtiyacı neyse bu konuda kendilerine yardımcı oluyoruz. " dedi.