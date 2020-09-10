Düzce'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 646 kişiye para cezası verildi

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Denetimlerde pandemi sürecinde kurallara uymadığı tespit edilen 646 kişi ile 137 işletmeye para cezası verildi.

Ayrıca eylül ayında ev izolasyonu ve karantinaya uymayan 20 kişiye de para cezası kesildi.

İlde kurulan İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri tarafından izolasyona alınan vatandaşlar, her gün denetlenmeyi sürdürüyor.

Ev izolasyonu ve karantinaya uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari ve adli işlem uygulanmaya devam edilecek.

Pozitif ve temaslı vatandaşların karantina ve ev izolasyonu kurallarına riayet etmeleri çağrısında bulunuldu.