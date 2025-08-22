Düzce'de kazara kendini vuran genç, kurtarılamadı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde silahın kazara ateş alması sonucu kendini vuran genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Cumayeri ilçesi Hamascık köyünde bahçede tutukluk yapan silahındaki sorunu gidermeye çalışan Eren Tunçel (23), silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre; ambulansla Gümüşova Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan Tunçel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İlçeye bağlı Dokuzdeğirmen köyü muhtarı Hüseyin Tunçel'in oğlu olduğu öğrenilen gencin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.