Saatlerdir kayıptı: 9 yaşındaki Yusuf'tan güzel haber

İlçeye bağlı Doğanlar köyünde öğle saatlerinde bir arkadaşı ile oynamak için evden çıkan 9 yaşındaki Yusuf Altun, akşam eve gelmeyince ailesi aramaya başladı. Beraber oynadığı arkadaşının evde olduğunu öğrenen aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine, AFAD, Afad Gönüllüleri Derneği (AFGD), Düzce Gönüllü Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ve Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye geldi. Küçük çocuğun yakınlardaki dere yatakları, orman ve çevre köylerde aranmasına başlandı.
SAATLER SONRA DERE YATAĞINDA BULUNDU
Arama çalışmalarına Kaymakam Talha Altuntaş ve AFAD İl Müdürü Ali Kartal da katıldı. Orman içleri ve köy yakınından geçen dere yatağında dağılarak arama yapan ekipler, yaklaşık bir saatin ardından küçük çocuğu evinden 2 kilometre uzaklıkta dere yatağının kenarında yatar vaziyette buldu.
Yaşadığı belirlenen çocuk, bölgede hazır bekleyen 112 Acil Servis ambulansına alınarak Yığılca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun yorgun, bitkin ve korktuğu, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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