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Düzce'de kargo aracında 65 kilogram esrar ele geçirildi

Düzce'de kargo taşıyan TIR'ı durduran polis ekipleri, dorsedeki valizlere gizlenmiş 65 kilogram esrar ele geçirdi

Giriş: 05.12.2022 - 04:11 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'de kargo aracında 65 kilogram esrar ele geçirildi
Kargo aracında 65 kilogram esrar ele geçirildi
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AA

Düzce'de kargo aracında valizlere gizlenmiş 65 kilo 598 gram esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, talimat doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; otoyolun Kaynaşlı mevkisinde durdurulan TIR'ın dorsesinde, kargoların bulunduğu kısımda valizlere gizlenmiş 65 kilo 598 gram esrar bulundu.

Araçtaki şüpheliler hakkında "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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