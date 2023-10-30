Düzce'de kapalı yolda kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Düzce'de park halindeki iş makinesine çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Düzce'de trafiğe kapalı yolda park halindeki iş makinesine çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kuzey Çevre yolu Musababa mevkisinde, bakım ve onarım çalışması nedeniyle Karayolları ekiplerince ulaşıma kapatılan yola giren Samet Güler idaresindeki 81 ABV 133 plakalı motosiklet, park halinde duran silindire çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü ile arkasındaki yolcu Berkecan Akçaoğlu yola savruldu. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Güler ile Akçaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.