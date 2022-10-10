Düzce'de trafik kazası: 8 yaralı

İHA

Düzce'de D-100 Karayolu üzerinde bulunan kavşakta kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu, Astaksi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Düzce -Ankara istikametine seyretmekte olan G.Ç.’nin kullandığı otomobil ile Hürriyet Caddesi'nden Düzce kent merkezine gitmekte olan B.Ç. idaresindeki kamyonet Astaksi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kamyonet karayolunu aşarak yol kenarında bulunan reklam panosuna çarpıp durabildi. İHA'nın haberine göre; kazada sürücüler B.Ç. ve G.Ç. ile kamyonette ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.