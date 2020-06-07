Düzce'de jandarmanın "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaza yaptı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarmanın "Dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, rutin denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, ikiz plakalı olduğu belirlenen G.S'nin kullandığı aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında Edilli köyünde yoldan çıkan otomobil fındık bahçesine girdi.

Kazadan yara almadan kurtulan G.S, jandarma ekibince gözaltına alındı.

Otomobil, bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla kaldırıldı.