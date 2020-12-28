Düzce'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Mollaoğlu köyünde Bahattin Sever idaresindeki bir tekstil firmasına ait işçileri taşıyan 81 GD 034 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada, minibüsteki 15 işçiden 9'u yaralandı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralı işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.