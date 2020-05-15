Düzce'de iş yerinde silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Burhaniye Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine belirtilen iş yerine gitti.Başından tabancayla vurulmuş halde bulunan iş yeri sahibi M.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.M.Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Ekiplerin iş yerindeki 3 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."