Düzce'de iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 17 bin 500 lira para cezası

AA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.

Ekipler, kumar malzemeleri ile 1700 liraya el koydu.

Kumar oynayan 4 kişiye 1225'şer liradan toplam 4 bin 900 lira idari para cezası kesilirken, iş yeri yetkilisi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Ayrıca, kumar oynayan kişiler hakkında İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.