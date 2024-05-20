Düzce'de ilginç olay: Kendisini tazyikli suyla yıkattı
Düzce'de bir kadın, akaryakıt istasyonunda oto yıkama için kullanılan bölümde tazyikli suyla kendisini yıkattı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Giriş: 20.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:45
Düzce'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Düzce D-655 karayolu Konuralp mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, araçların yıkanması için kullanılan bölüme giren kadın, kendisini tazyikli suyla yıkattı.
Dakikalarca tazyikli suyla yıkanan kadın sırılsıklam olurken, vatandaşlar ise o ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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