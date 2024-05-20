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        Haberler Gündem Güncel Düzce'de ilginç olay: Kendisini tazyikli suyla yıkattı

        Düzce'de ilginç olay: Kendisini tazyikli suyla yıkattı

        Düzce'de bir kadın, akaryakıt istasyonunda oto yıkama için kullanılan bölümde tazyikli suyla kendisini yıkattı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:45
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        Kendisini tazyikli suyla yıkattı
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        Düzce'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

        Düzce D-655 karayolu Konuralp mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, araçların yıkanması için kullanılan bölüme giren kadın, kendisini tazyikli suyla yıkattı.

        Dakikalarca tazyikli suyla yıkanan kadın sırılsıklam olurken, vatandaşlar ise o ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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        #düzce
        #akaryakıt istasyonu
        #tazyikli suyla kendini yıkatan kadın
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