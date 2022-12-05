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Düzce'de iki gündür haber alınamayan kişi iş yerinde ölü bulundu

Düzce Gümüşova'da kendisinden iki gündür haber alınamayan 50 yaşındaki Metin Hoşgör, iş yerinde ölü bulundu. Hoşgör'ün sahte içkiden kaynaklanan alkol zehirlenmesi nedeniyle öldüğü değerlendiriliyor

Giriş: 05.12.2022 - 01:38 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'de iki gündür haber alınamayan kişi iş yerinde ölü bulundu
İki gündür kayıptı, iş yerinde ölü bulundu
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AA

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişi iş yerinde ölü bulundu.

Akaryakıt istasyonunda çalışan ve cuma günü sabah işe gittikten sonra bir daha haber alınamayan Metin Hoşgör'ün (50) ailesi, durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Aramalardan sonuç alamayan polis ekipleri, Hoşgör'ün, kendisine ait olan ve boş zamanlarında gittiği Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında bulunan erkek kuaförünü kontrol etti.

AA'nın haberine göre; polis ekiplerince iş yerinde hareketsiz halde bulunan Hoşgör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Metin Hoşg&ouml;r (50)
Metin Hoşgör (50)

ALKOL ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Hoşgör'ün cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hoşgör'ün alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği ve sahte içki kullandığı üzerinde duruluyor.

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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