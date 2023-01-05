Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Düzce'de hasarlı konutların yıkımı sürüyor

Düzce'de depremde hasar gören konutların yıkımı devam ediyor

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından "acil yıkım" kararı verilen 791 konuttan 464'ünün yıkımı tamamlandı. Yıkım çalışmalarının devam ettiği kentte, 1999'da yaşanan her iki depremde hafif hasar alan Arapçiftliği Merkez Camisi'nin de yıkımına başlandı

Giriş: 05.01.2023 - 19:11 | Güncelleme: ABONE OL
Düzce'de hasarlı konutların yıkımı sürüyor
AA

Düzce'de, 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören 791 konuttan 464'ünün yıkımı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bakanlık tarafından depremin ardından yapılan incelemeler sonucunda aralarında konut, cami, ahır, kümes ve deponun bulunduğu 899 yapı hakkında "acil yıkım" kararı verildi.

Kararın duyurulmasının ardından iş makineleriyle çalışmalara başlayan ekipler, 791 konuttan 464'ünün yıkımını gerçekleştirdi. Merkez Arapçiftliği Mahallesi'nde bulunan, 1999'da yaşanan her iki depremde hafif hasar alan Arapçiftliği Merkez Camisi'nin de yıkımına bugün başlandı.

Kentte hasar gören yapıların yıkımına devam ediliyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Mersin'de orman yangınları için
Mersin'de orman yangınları için "Mobil Yangın Yönetim Aracı"
İstanbul'da 'dökülen' üst geçit tehlikesi!
İstanbul'da 'dökülen' üst geçit tehlikesi!
Erythrai Antik Kenti'nde Kybele kutsal alanı korumaya alındı
Erythrai Antik Kenti'nde Kybele kutsal alanı korumaya alındı
13 yıl atıl kalan köy okulu 2 öğrenci ile yeniden açıldı
13 yıl atıl kalan köy okulu 2 öğrenci ile yeniden açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.