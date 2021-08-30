Düzce'de halk otobüsü yolcularına 30 Ağustos Zafer Bayramı sürprizi

AA

Düzce Belediyesi Özel Denetimli Halk Otobüsü'nde gerçekleşen etkinlikte, Kültür İşleri Müdürlüğünün 5 personeli, yolcu gibi farklı duraklarda bekleyerek otobüse tek tek binerek yolculuk yapmaya başladı.

Daha sonra bir personel 30 Ağustos zaferini anlatan şiiri okumaya başladı. Ardından diğer 4 personel de sırayla şiiri okumaya devam etti.

30 Ağustos 1922 yılının şartlarını anlatan şiiri okuyan belediye çalışanlarını bazı yolcular cep telefonu kamerasıyla kaydetti.