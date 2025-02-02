Düzce'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Düzce Yığılca'da kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Düzce'de İlkay M. yönetimindeki araç, Yığılca'dan Aksaklar köyüne seyrederken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köyün girişinde şarampole devrildi.
AA'nın haberine göre; devrilen araçtaki sürücü ve beraberindeki Berkay D, Bayram Tufan K, Öner D. ve Halil D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.