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        Haberler Gündem 3. Sayfa Düzce'de hafif ticari araç dereye uçtu: 4 kişi kurtarıldı

        Düzce'de hafif ticari araç dereye uçtu: 4 kişi kurtarıldı

        Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, Karaca Deresi'ne uçtu. Araçta bulunan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken evcil köpek öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 00:46 Güncelleme: 13.12.2023 - 00:53
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        Hafif ticari araç dereye uçtu: 4 kişi kurtarıldı
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        Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçak hafif ticari araçtaki 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, araçtaki evcil köpek öldü.

        DEREYE UÇTU

        DHA'nın haberine göre; kaza, dün saat 22.30 sıralarında Koçyazı Mahallesi 2397 Sokak üzerinde meydana geldi. Karaca Kavşağı istikametine ilerleyen Abbas Musa Öztürk yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Karaca Deresi'ne uçtu.

        4 KİŞİ KURTARILDI, EVCİL KÖPEK ÖLDÜ

        Dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi, ihbarla kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan 4 kişiden yaralanan olmazken, araçta bulunan evcil köpek ise öldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #düzce
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