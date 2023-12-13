Düzce'de hafif ticari araç dereye uçtu: 4 kişi kurtarıldı
Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, Karaca Deresi'ne uçtu. Araçta bulunan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken evcil köpek öldü
Düzce'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçak hafif ticari araçtaki 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, araçtaki evcil köpek öldü.
DEREYE UÇTU
DHA'nın haberine göre; kaza, dün saat 22.30 sıralarında Koçyazı Mahallesi 2397 Sokak üzerinde meydana geldi. Karaca Kavşağı istikametine ilerleyen Abbas Musa Öztürk yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Karaca Deresi'ne uçtu.
4 KİŞİ KURTARILDI, EVCİL KÖPEK ÖLDÜ
Dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi, ihbarla kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan 4 kişiden yaralanan olmazken, araçta bulunan evcil köpek ise öldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.