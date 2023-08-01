REKLAM advertisement1

Olay, Gümüşova ilçesinde bulunan bir pres fabrikasında meydana geldi. Fabrika içerisinde forklift ile çalışan F.D., geri manevra yaptığı sırada fabrikadaki işçilerden Taner Efe Tanay'a çarptı.

Duvar ile forklift arasına sıkışan işçi ağır yaralandı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Tanay, yaşamını yitirdi.

Forklift sürücüsü F.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.